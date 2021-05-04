"Выбрасывали удостоверения, снимали погоны": Лукашенко массово лишил званий силовиков

Сегодня, 4 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым лишил более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств их воинских и специальных званий.

Как сообщает пресс-служба главы государства, силовики лишены званий "за дискредитирующие поступки". Уточняется, что они "нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные госслужащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес".

Также сотрудники "выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей".

"В отношении ряда из них возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма. Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства", - говорится в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

Напомним, недавно белорусский телеканал ОНТ показал видео, где трое обвиняемых в заговоре против Александра Лукашенко признают собственную вину.