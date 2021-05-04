05 Мая 2021
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Высадка деревьев в парке Павлика Морозова, Алексей Орлов (2021) | Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга в компании губернатора вышел на "внеплановый субботник"

Главу Екатеринбурга Алексея Орлова заметили на "внеплановом субботнике". Он вышел на уборку в компании губернатора Евгения Куйвашева и вице-мэра Алексея Бубнова.

Работающих возле Литквартала главу города и губернатора заметили горожане и стали выкладывать видео в Сеть. "Сегодня ехала по Царской улице, встала на светофоре, смотрю, вроде, губернатор в земле ковыряется, а рядом, вроде, Орлов. Не поленилась, сделала второй круг, чтобы видео снять, и смотрю – точно! Видимо, незапланированный субботник", – рассказала подписчица паблика "Интересный Екатеринбург".

Напомним, на днях екатеринбургские власти рассказали об итогах месячника чистоты, который завершился 30 апреля. Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова отметила высокий процент выполнения плановых показателей. По её словам, очистка дорог и тротуаров от грязи в рамках месячника исполнена на 98 и 96% соответственно, а очистка дождеприёмных колодцев – на 100%. И в майские праздники работы будут продолжаться в усиленном режиме. Сам градоначальник Алексей Орлов ранее уже присоединился к общегородскому субботнику, который состоялся 27 апреля. "Мы будем делать все для того, чтобы город становился комфортнее, интереснее для жизни и действительно мы подтверждали статус лучшего для жизни города в нашей стране", – заявил тогда глава города.

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Глава Екатеринбурга в компании губернатора вышел на "внеплановый субботник"

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Теги: субботник, Алексей Орлов, Евгений Куйвашев



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