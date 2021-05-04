Кабмин временно запретил экспорт гречки

Правительство РФ установило временный запрет с 5 июня по 31 августа на вывоз из России гречки.

Напомним, еще в конце апреля Министерство сельского хозяйства России выступило с инициативой временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы. Там считают, что данная мера поможет не допустить резких колебаний цен на внутреннем рынке. По данным Минсельхоза, текущие объемы производства крупяных культур в стране удовлетворяют спрос переработчиков и обеспечивают потребности россиян в крупах, в том числе в гречке.

Ранее сообщалось, что поставщики гречневой крупы, а также розничные торговые сети обеспокоены возможностью повышения цен на этот продукт. Участники рынка говорят, что поставщики присылают письма, в которых говорится о возможном повышении цен на 7,5-15%. Сети пока не принимают предложений: у многих есть на складах запас круп по старым ценам. Тем не менее, многие начали переговоры или о поэтапном повышении, или о более низкой стоимости, или вообще ищут других поставщиков.