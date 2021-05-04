05 Мая 2021
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Общество Тюменская область
черствый пряник ветерану (2021) | Фото: vk.com/tvo72, Виталий Шорохов, скриншот

Тюменскому ветерану вручили в подарок "деревянный" пряник

Ветерану Великой Отечественной войны в Тюменской области вручили "деревянный" ишимский пряник, который оказалось невозможно разрезать ножом.

На ситуацию был вынужден отреагировать губернатор Тюменской области Александр Моор. Он рассказал, что подобные пряники дарят ветеранам третий год подряд, ранее о продукции слышали только хорошее. "Мы все очень расстроились, когда увидели сообщения о сухом прянике", – сообщил губернатор.

Александр Моор отметил, что произошедшее станет уроком, и в следующем году в праздничные наборы не станут включать продукты краткосрочного хранения. Об этом сообщает издание "Тюменская область сегодня".

Напомним, в преддверии празднования Дня Победы ветерану Великой Отечественной войны в Тюменской области вручили "деревянный" чёрствый пряник, который невозможно разрезать ножом. Как сообщили родственники ветерана, такой подарок оказался в продуктовом наборе от губернатора региона Александра Моора. Женщина за кадром заявила, что пряник "Сибирское лукошко" оформлен в соответствии с тематикой 9 мая. "Изготовлен 20 марта 2021 года. Но, видимо, допущена опечатка: не в 2021 году, а в 1921 году его сделали", – указала она.

черствый пряник ветерану(2021)|Фото: vk.com/tvo72, Виталий Шорохов, скриншот

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Тюменскому ветерану вручили в подарок "деревянный" пряник

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Теги: ишимский пряник, Александр Моор



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