Российские бойцы уверенно разобрались с бразильцами на турнире RCC 9 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге при поддержке Русской медной компании прошел турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 9. Поединки спустя долгое время вернулись на большую арену КРК "Уралец".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в главном событии вечера сошлись Вячеслав Василевский и Вискарди Андраде. Бой начался достаточно резво – Василевский работал на ногах, много прессинговал и постоянно выбрасывал руки. Бразилец достаточно комфортно чувствовал себя в роли контрпанчера и атаковал навстречу, но затем пропустил несколько ударов и "поплыл". Добить у Вячеслава не получилось – Андраде затянул соперника в борьбу. Аналогичная ситуация повторилась дважды в следующих раундах – попадание, партер, борьба. В итоге решением судей победу одержал Василевский.

Со-главный бой турнира получился очень жестким: местный боец Тимур Нагибин дрался с экс-соперником Хабиба Нурмагомедова и бывшим представителем UFC Тиаго Таваресом. Российский боец прессинговал соперника с первых секунд, но бразилец "остудил" его пыл тычком пальца в глаз. Действие было неумышленное, но могло привести к остановке боя и дисквалификации. Тем не менее, Тимур восстановился и стал еще более агрессивным – он контролировал поединок и в третьем раунде выбросил колено в корпус. Удар стал последним в этой встрече – Таварес рухнул на пол и закрылся. Судья моментально отреагировал и остановил бой.

Почти для всех уральцев турнир сложился отлично: Денис Лаврентьев выиграл у Рафаэля Диаса, Ильяс Хамзин – у Джуниора Маркесе, Евгений Игнатьев одержал досрочную победу над Тайгро Косту. Первых двух, к слову, выводил на бой и секундировал первый номер UFC в легчайшем весе Петр Ян. Кроме того, Лаврентьев за две недели до турнира сломал руку, но все равно вышел драться.

Но не все местные бойцы смогли в этот вечер выйти из клетки победителями – Владимир Пальченков проиграл Милсону Кастро болевым приемом. Бой получился очень жестким и интересным. Два раунда Пальченков доминировал, но в третьем бразилец смог поймать ногу соперника и закончить встречу.

Следующий крупный турнир пройдет в Екатеринбурге уже 7 мая: уральский боксер Магомед Курбанов выйдет на ринг против британской звезды Лиама Смита. На кону будет стоять титул интернационального чемпиона WBO и потенциальный бой с Тимофеем Цзю.