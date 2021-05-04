Российские бойцы уверенно разобрались с бразильцами на турнире RCC 9 в Екатеринбурге

05 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Первомай: труд есть, а где рабочая солидарность?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область
Вячеслав Василевский, Вискарди Андраде (2021) | Фото: пресс-служба РМК

Российские бойцы уверенно разобрались с бразильцами на турнире RCC 9 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге при поддержке Русской медной компании прошел турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 9. Поединки спустя долгое время вернулись на большую арену КРК "Уралец".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в главном событии вечера сошлись Вячеслав Василевский и Вискарди Андраде. Бой начался достаточно резво – Василевский работал на ногах, много прессинговал и постоянно выбрасывал руки. Бразилец достаточно комфортно чувствовал себя в роли контрпанчера и атаковал навстречу, но затем пропустил несколько ударов и "поплыл". Добить у Вячеслава не получилось – Андраде затянул соперника в борьбу. Аналогичная ситуация повторилась дважды в следующих раундах – попадание, партер, борьба. В итоге решением судей победу одержал Василевский.

Вячеслав Василевский, Вискарди Андраде(2021)|Фото: пресс-служба РМК

Вячеслав Василевский, Вискарди Андраде(2021)|Фото: пресс-служба РМК

Со-главный бой турнира получился очень жестким: местный боец Тимур Нагибин дрался с экс-соперником Хабиба Нурмагомедова и бывшим представителем UFC Тиаго Таваресом. Российский боец прессинговал соперника с первых секунд, но бразилец "остудил" его пыл тычком пальца в глаз. Действие было неумышленное, но могло привести к остановке боя и дисквалификации. Тем не менее, Тимур восстановился и стал еще более агрессивным – он контролировал поединок и в третьем раунде выбросил колено в корпус. Удар стал последним в этой встрече – Таварес рухнул на пол и закрылся. Судья моментально отреагировал и остановил бой.

Тимур Нагибин, Тиаго Таварес(2021)|Фото: пресс-служба РМК

Тимур Нагибин, Тиаго Таварес(2021)|Фото: пресс-служба РМК

Почти для всех уральцев турнир сложился отлично: Денис Лаврентьев выиграл у Рафаэля Диаса, Ильяс Хамзин – у Джуниора Маркесе, Евгений Игнатьев одержал досрочную победу над Тайгро Косту. Первых двух, к слову, выводил на бой и секундировал первый номер UFC в легчайшем весе Петр Ян. Кроме того, Лаврентьев за две недели до турнира сломал руку, но все равно вышел драться.

Но не все местные бойцы смогли в этот вечер выйти из клетки победителями – Владимир Пальченков проиграл Милсону Кастро болевым приемом. Бой получился очень жестким и интересным. Два раунда Пальченков доминировал, но в третьем бразилец смог поймать ногу соперника и закончить встречу.

Следующий крупный турнир пройдет в Екатеринбурге уже 7 мая: уральский боксер Магомед Курбанов выйдет на ринг против британской звезды Лиама Смита. На кону будет стоять титул интернационального чемпиона WBO и потенциальный бой с Тимофеем Цзю.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Российские бойцы уверенно разобрались с бразильцами на турнире RCC 9 в Екатеринбурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: RCC 9, турнир, бои, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети