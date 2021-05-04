05 Мая 2021
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Медногорский МСК (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

На ММСК будут созданы специальные совместные комиссии, которые проработают наиболее острые для коллектива вопросы

На Медногорском медно-серном комбинате (ММСК, входит в УГМК) проводятся расследования аварии на опасном производственном объекте и несчастного случая со смертельным исходом. В расследованиях участвуют: Ростехнадзор, Государственная инспекция труда, профсоюз, Фонд социального страхования, Росгосстрах, администрация Медногорска, специализированная экспертная организация. Принято решение, что на ММСК будут созданы совместные с профсоюзом комиссии для решения наиболее актуальных вопросов условий труда рабочих. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК.

Известно, что в Медногорск прибыли директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев и исполняющий обязанности технического директора компании Сергей Якорнов. Они лично ознакомились с ходом восстановительных работ на комбинате и провели серию встреч с рабочими ММСК, чтобы получить максимально объективную картину и узнать из первых уст, что волнует коллектив предприятия.

Медногорский МСК(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

Медногорский МСК(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

По результатам встреч с работниками принято решение о создании с профсоюзным комитетом ММСК специальных совместных комиссий, которые проработают наиболее острые и важные для коллектива вопросы. Речь идет как о контроле за соблюдением условий коллективного договора, так и реализации новых инициатив, направленных на улучшение условий труда. В комиссии войдут наиболее опытные и уважаемые работники предприятия. Комиссии займутся детальным анализом ситуации и разработкой программы совместных действий администрации ММСК и профкома. В обязательном порядке будет организовано регулярное информирование о результатах работы комиссий.

Дмитрий Малышев посетил семью погибшего рабочего ММСК и выразил глубокие соболезнования близким Дениса Отвалова. Он заверил, что руководство УГМК и комбината выполнит все взятые перед ними обязательства, окажет реальную помощь детям в части оздоровления и образования.

Напомним, 24 апреля на ММСК обрушился бункер, в результате чего был смертельно травмирован загрузчик шихты участка сократительной плавки и конвертирования Денис Отвалов. Семье рабочего была оказана материальная поддержка. Коллектив также взял на себя организацию похорон.

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На ММСК будут созданы специальные совместные комиссии, которые проработают наиболее острые для коллектива вопросы

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Теги: Медногорский медно-серный комбинат, Денис Отвалов



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