Ректор ВШЭ: Значительная часть среднего класса в России впала в бедность

Значительная часть российского среднего класса во время пандемии угодила прямиком в бедность, минуя "протосредний класс". Об этом сообщил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Он назвал "дефектом нашей политики" то, что государство "поддерживало производство" и не поддерживало представителей среднего класса. При этом переход представителей среднего класса в категорию бедных "взрывоопасен с точки зрения политики", считает ректор ВШЭ. Пока политических последствий этого процесса эксперт не видит, однако ответ на обеднение "еще придет".

По мнению ректора ВШЭ, которого цитирует РБК, ключевой вызов, с которым Россия должна справляться сейчас, это продолжающееся падение реальных доходов населения, и "справляться с ним традиционными методами, то есть поддержкой самых слабых, просто нельзя".

Падение же доходов среднего класса может привести и к тому, что Россия не добьется существенного увеличения темпов экономического роста и этот показатель останется в пределах 2%.

Напомним, недавно миллиардер Олег Дерипаска выступил с критикой Росстата, который, по его мнению, "жонглирует цифрами", и заявил, что в России на самом деле 80 млн бедных — то есть больше половины населения, а не 17,8 млн человек. Но затем миллиардер удалил свой пост и в другой версии записи оставил ссылку на новые данные Росстата о сокращении бедности в России до минимального уровня с 2014 года. Более того, он написал, что правительство по поручению Владимира Путина приняло меры поддержки людей и бизнеса во время пандемии, а сам Путин "регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения".