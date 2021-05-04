Праздничный концерт российских звезд подарит челябинцам РМК в День Победы

Русская медная компания (АО «РМК») при поддержке губернатора Челябинской области организует концертную программу «Знамя Победы» в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие с участием российских звёзд пройдёт в южноуральской столице 9 мая, сообщает пресс-служба РМК.

На площадке у Торгового центра (ул. Каслинская, 64) в центре Челябинска выступят рок-группа «Любэ», вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» и Уральский государственный академический русский народный хор. Кроме того, южноуральцев со сцены поздравят ведущие вечера – актриса Екатерина Климова и актёр, народный артист России Борис Щербаков.

Начало мероприятия – в 19:00, вход свободный.

РМК ежегодно инициирует и поддерживает праздничные мероприятия в честь Дня Победы в регионах присутствия компании. Торжественные митинги, концерты и тематические спортивные соревнования проходят в Свердловской и Челябинской областях, в Великом Новгороде, Оренбуржье, Хабаровском крае и Казахстане.

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004-м году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК позволяют выпускать 220 тыс. тонн медных катодов и 235 тыс. тонн медной катанки в год. На предприятиях Группы РМК работает более 11,5 тысяч человек. Ежегодно на реализацию социальных проектов РМК направляет порядка 1 млрд рублей.