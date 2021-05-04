05 Мая 2021
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Политика Санкт-Петербург
питерский закс, здание, санкт-петербург (2020) | Фото: ИА Regnum.ru/Дарья Драи

Пригожин отреагировал на инициативу Макарова баллотироваться в ЗакС Петербурга

Российский бизнесмен Евгений Пригожин по просьбе Peterburg News прокомментировал намерение спикера петербургского Законодательного собрания Вячеслава Макарова баллотироваться в парламент на предстоящих выборах. Слова предпринимателя передает пресс-служба компании «Конкорд».

По мнению Пригожина, Петербургу нужен один сильный лидер, который в первую очередь будет думать об интересах города и его жителей, а не руководствоваться личными мотивами.

«В городе должен быть один хозяин. Либо это сильный губернатор, либо глава ЗакСа. Пусть победит сильнейший. Выборной кампанией я заниматься не буду. Я считаю, что всем пора подумать не о своих личных амбициях, а о пользе для города», — заявил предприниматель.

Бизнесмен отметил, что на данный момент у города существует множество проблем, которые тормозят развитие Северной столицы, среди которых коррупция и малая активность высшей региональной власти. Само же заявление Макарова Пригожин воспринял с иронией.

«На мой взгляд Губернатору надо быть более активным, а ЗакСу перестать распихивать деньги по карманам. А что касается лично Вячеслава Серафимовича, то сразу после Пасхи он показал, что большие яйца могут быть не только у курицы, но и у рода человеческого», — отметил бизнесмен.

Напомним, ранее Вячеслав Макаров заявил, что планирует избираться в ЗакС Петербурга нового созыва от «Единой России», несмотря на неодобрение со стороны руководства партии. Свое заявление действующий спикер ЗакСа приурочил к священному празднику Иверской иконы Божьей Матери.

«Безусловно, я надеюсь, что региональный политсовет «Единой России» …окажет мне доверие и поручит мне возглавить список в Заксобрание Санкт-Петербурга. …Сегодня светлый вторник и великий православный праздник Иверской иконы Божьей Матери. Я на Афоне, а я туда многие годы езжу, молился ночами перед иконой. Для меня великая честь в этот день подать документы и баллотироваться в моем любимом Петроградском районе», — заявил Макаров.

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Пригожин отреагировал на инициативу Макарова баллотироваться в ЗакС Петербурга

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Теги: евгений пригожин, конкорд, закс петербурга, вячеслав макаров



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