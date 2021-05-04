05 Мая 2021
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Пермская краевая клиническая больница, скорая помощь, реанимация (2016) | Фото: Накануне.RU

Число погибших на пожаре в московском отеле увеличилось. Дело на контроле у главы СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы.
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Напомним, ночью 4 апреля в столичном отеле "Вечный зов", расположенном по 6-й Кожуховской улице, произошло возгорание. Сообщалось, что в результате один мужчина погиб. Было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, по уточненным данным, в результате пожара девять человек госпитализированы, двое из них скончались. Среди госпитализированных – четверо детей, сейчас их жизни ничто не угрожает. Известно, что в гостинице проводился слет кадет, приехавших из трех областей.

Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ по Москве доложить ему о ходе расследования данного дела. Также главой СКР дано поручение выяснить правомерность и роль организаторов мероприятия для кадет, которые привели к трагическим последствиям.

Ход и результаты расследования поставлены председателем СК на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Число погибших на пожаре в московском отеле увеличилось. Дело на контроле у главы СКР

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Теги: отель, пожар, Москва, Бастрыкин, СКР



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