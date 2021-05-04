04 Мая 2021
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Спорт За рубежом
Эдин Джеко (2018) | Фото: instagram.com/officialasroma

Главный тренер "Ромы" отправлен в отставку

"Рома" объявила, что главный тренер Пауло Фонсека покинет клуб по окончании сезона. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды.
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"От имени всех сотрудников "Ромы" мы хотели бы поблагодарить Пауло Фонсеку за упорный труд и лидерство, продемонстрированные в течение этих двух лет", - заявил президент клуба Дэн Фридкин.

Уточняется, что Пауло и его штаб продолжат работать в команде до конца текущего сезона. Потом специалист уйдет, а "Рому" возглавит новый тренер.

Фонсека подписал двухлетний контракт с римлянами летом 2019 года. Ранее он тренировал донецкий "Шахтер" и ряд португальских клубов.

В нынешнем сезоне "Рома" под руководством Фонсеки занимает седьмое место в чемпионате Италии. Также римский клуб добрался до полуфинала Лиги Европы и в первом матче уступил английскому "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:6. Ответная игра состоится на этой неделе.

Ранее в спортивных СМИ появлялась информация, что Пауло Фонсекой якобы интересуется московский "Спартак".

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Главный тренер "Ромы" отправлен в отставку

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Теги: Рома, Фонсека, отставка, тренер



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