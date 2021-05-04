Главный тренер "Ромы" отправлен в отставку

"Рома" объявила, что главный тренер Пауло Фонсека покинет клуб по окончании сезона. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды.

"От имени всех сотрудников "Ромы" мы хотели бы поблагодарить Пауло Фонсеку за упорный труд и лидерство, продемонстрированные в течение этих двух лет", - заявил президент клуба Дэн Фридкин.

Уточняется, что Пауло и его штаб продолжат работать в команде до конца текущего сезона. Потом специалист уйдет, а "Рому" возглавит новый тренер.

Фонсека подписал двухлетний контракт с римлянами летом 2019 года. Ранее он тренировал донецкий "Шахтер" и ряд португальских клубов.

В нынешнем сезоне "Рома" под руководством Фонсеки занимает седьмое место в чемпионате Италии. Также римский клуб добрался до полуфинала Лиги Европы и в первом матче уступил английскому "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:6. Ответная игра состоится на этой неделе.

Ранее в спортивных СМИ появлялась информация, что Пауло Фонсекой якобы интересуется московский "Спартак".