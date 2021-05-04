Заседание по делу Николая Платошкина перенесено на 12 мая

Сегодня, 4 мая, в Гагаринском суде Москвы должно было продолжиться рассмотрение дела Николая Платошкина.

Напомним, создателю движения "За новый социализм" вменяют подстрекательство к беспорядкам, а призывы к участию в законных митингах считают прикрытием организации несогласованных акций.

Как сообщили Накануне.RU в КПРФ, в итоге сегодняшнее заседание было перенесено.

"Вероятно, запланировав его на праздничный день, власть рассчитывала, что число москвичей, выражающих свою поддержку Николаю Платошкину, окажется более скромным, чем обычно. Но она, очевидно, просчиталась: задолго до начала заседания на Донской улице, рядом со зданием Гагаринского суда, собралось более 200 человек. Значительную часть из них составляли представители Московского городского отделения КПРФ", - говорится в заявлении на официальном сайте партии.

По данным коммунистов, у здания суда выстроились три автозака, несколько машин ДПС, а вход в него охраняли не менее двух десятков представителей силовых структур. Несмотря на это, собравшиеся дружно скандировали "Свободу Николаю Платошкину!".

Еще до начала заседания появилась информация о невозможности перемещения Платошкина в связи с его плохим самочувствием. В итоге это подтвердилось: прошедший в здание суда депутат Госдумы, секретарь МГК КПРФ Денис Парфенов сообщил, что заседание перенесено на 12 мая.

Ранее сам Николай Платошкин потребовал прекратить уголовное дело из-за того, что беспорядки, в организации которых его обвиняют, не состоялись, а статья обвинения подразумевает уже состоявшиеся беспорядки. Накануне сегодняшнего заседания депутаты фракции КПРФ в Московской городской думе выступили с заявлением в защиту Платошкина.