Скончался известный дрессировщик хищников Михаил Багдасаров

На 76-м году жизни скончался народный артист России, выдающийся дрессировщик хищников Михаил Багдасаров. Об этом Накануне.RU сообщили в Росгосцирке.

Как сообщается на официальной странице организации в Facebook, Багдасаров ушел из жизни в понедельник.

"Это тяжелая утрата для отечественного цирка. Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выражают глубокие соболезнования родным и близким Михаила Ашотовича в связи с его уходом. Светлая память об этом выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Дата прощания с известным дрессировщиком пока не объявлена.