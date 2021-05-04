УЕФА утвердил особые правила Евро-2020, увеличив заявки команд

Число игроков в заявках команд, участвующих в чемпионате Европы по футболу, будет увеличено с 23 до 26 футболистов. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как говорится в сообщении, сегодня исполком организации утвердил особые правила финального турнира Евро-2020, чтобы гарантировать непрерывность соревнований в свете пандемии COVID-19.

Так, сборные смогут заявить на турнир не 23, а 26 футболистов. Отмечается, что данное решение принято, чтобы избежать проблем с комплектацией состава при вспышке ковида в команде. При этом заявка непосредственно на каждый матч составит 23 игрока, включая трех вратарей.

Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Ранее предполагалось, что встречи Евро-2020 пройдут в 12 городах. Однако испанский Бильбао, ирландский Дублин и немецкий Мюнхен не предоставили УЕФА гарантий допуска зрителей на стадионы во время игр турнира.

Сценарий проведения матчей в Мюнхене еще обсуждается. А встречи из Дублина уже официально перенесены в Санкт-Петербург и Лондон.