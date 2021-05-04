В Турции вводят новые ограничения из-за COVID-19
Начиная с 7 мая в Турции вводится ряд новых ограничительных мер для недопущения распространения COVID-19.
Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на МВД страны, в магазинах, включая сетевые и супермаркеты, будет запрещено продавать любые товары, не входящие в список продуктов первой необходимости.
К ранее объявленным ограничениям по продаже алкоголя добавляется запрет на продажу в магазинах электроники, игрушек, канцтоваров, одежды и аксессуаров, текстиля, автоаксессуаров, садовых принадлежностей, инструментов и изделий из стекла.
Также с 7 мая в турецких магазинах, помимо социально значимых продуктов и чистящих средств, можно будет приобрести корм для животных и косметику. Исключение составят парфюм и принадлежности для нанесения макияжа.
Напомним, ранее Агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию Турции одобрило применение российской вакцины "Спутник V" на территории страны.