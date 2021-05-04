После обрушения метромоста в Мехико с десятками погибших проверят всю линию метро

После обрушения метромоста в Мехико будет проведена проверка конструкций всей 12-й линии метро. Об этом сообщила мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум.

"Начинается проверка конструкции всей линии метро 12, экспертиза и тщательное расследование причин происшествия", - написала Шейнбаум в своем Твиттере.

Ранее сообщалось, что метромост вместе с поездом рухнул на юго-востоке Мехико в районе станций Оливос и Тесонко около 22 часов по местному времени.

Как пишет РИА Новости, по последним данным, число погибших возросло до 23. Госпитализированы 65 пострадавших.