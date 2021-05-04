Пермское правительство проведет заседание на заводе имени Шпагина

Завтра, 5 мая, на заводе имени Шпагина в Перми состоится заседание правительства Пермского края. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

В качестве докладчиков выступят министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев и краевой министр культуры Вячеслав Торчинский. На заседании будет рассмотрен вопрос о реализации в Прикамье национального проекта "Формирование комфортной городской среды" и о развитии общественного пространства завода Шпагина.

Напомним, ранее сообщалось, что завод имени Шпагина в Перми может получить помещения "Мотовилихинских заводов".

А в начале этого года завод зарегистрировал собственный товарный знак.