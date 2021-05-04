В России – 7 тысяч 770 новых случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России было выявлено 7 тыс. 770 новых случаев коронавируса в 82 регионах страны. Об этом Накануне.RU сообщили в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19.

На первом месте по приросту Москва – 2 тыс. 50 новых случаев. После столицы идут Санкт-Петербург – 709 и Московская область – 625 заболевших.

В регионах Уральского федерального округа наибольший прирост заболеваемости ковидом показала Челябинская область – 105 новых случаев. Затем расположились Свердловская область – 104, Ханты-Мансийский АО – 46, Тюменская область – 45, Курганская область – 33 и Ямало-Ненецкий АО – 17 заболевших.

За сутки по стране было зафиксировано 337 смертей пациентов с коронавирусом. В свою очередь, полностью выздоровели 6 тыс. 755 человек.

Напомним, на днях министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной.