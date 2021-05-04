При пожаре в отеле на юго-востоке Москвы погиб мужчина

Следственный комитет возбудил дело после смерти мужчины в результате пожара в гостинице на юго-востоке Москвы.

Напомним, ночью 4 апреля в столичном отеле, расположенном по 6-й Кожуховской улице, произошло возгорание. Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Москве, в результате один мужчина погиб. Пострадавшие, в том числе несовершеннолетние, доставлены в медучреждения для обследования и оказания им помощи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). Для определения причины и очага возгорания следствием уже назначен ряд экспертиз.

Ранее в столичном МЧС сообщали, что из горевшего отеля удалось спасти более 300 человек, семеро из которых пострадали. Троим пострадавшим потребовались реанимационные мероприятия, позже один из них пришел в сознание.