"Урал" сохранил место в РПЛ на следующий сезон

Футбольный клуб "Урал" продолжит выступать в Российской Премьер-лиге в будущем сезоне.

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом стало известно после того, как ближайший преследователь уральцев – тульский "Арсенал" – в понедельник уступил дома московскому "Спартаку". Таким образом "Урал", занимающий 12-е место в таблице, не попадет в стыковые матчи и за два тура до конца чемпионата гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон.

"Арсенал", в свою очередь, не поднимется выше 13-й строчки и уже точно не останется в Российской Премьер-лиге напрямую. Тульский клуб ждет либо прямой вылет в ФНЛ, либо стыковые матчи за право остаться в РПЛ.

Как сообщало Накануне.RU, 11 мая футбольный клуб "Урал" проведет шоу-матч против популярной команды блогеров "Амкал". Игра состоится на "Екатеринбург-Арене".