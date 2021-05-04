04 Мая 2021
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Тинькофф Российская Премьер-Лига (2020) | Фото: Накануне.RU

"Урал" сохранил место в РПЛ на следующий сезон

Футбольный клуб "Урал" продолжит выступать в Российской Премьер-лиге в будущем сезоне.
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Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом стало известно после того, как ближайший преследователь уральцев – тульский "Арсенал" – в понедельник уступил дома московскому "Спартаку". Таким образом "Урал", занимающий 12-е место в таблице, не попадет в стыковые матчи и за два тура до конца чемпионата гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон.

"Арсенал", в свою очередь, не поднимется выше 13-й строчки и уже точно не останется в Российской Премьер-лиге напрямую. Тульский клуб ждет либо прямой вылет в ФНЛ, либо стыковые матчи за право остаться в РПЛ.

Как сообщало Накануне.RU, 11 мая футбольный клуб "Урал" проведет шоу-матч против популярной команды блогеров "Амкал". Игра состоится на "Екатеринбург-Арене".

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"Урал" сохранил место в РПЛ на следующий сезон

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Теги: Урал, РПЛ, Арсенал, футбол



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