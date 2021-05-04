Миллиардер Билл Гейтс объявил о разводе с женой

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда расторгают брак. Соответствующую публикацию миллиардер разместил сегодня в своем Твиттере.

"После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение прекратить брак", - сообщается в совместном заявлении.

По словам Билла и Мелинды Гейтс, несмотря на это, они продолжат совместно трудиться в рамках созданного ими благотворительного фонда.

Как напоминает ТАСС, Гейтсы поженились в 1994 году, у них трое детей. Билл Гейтс с состоянием около 130,5 млрд долларов занимает четвертое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes. А Мелинду Гейтс по итогам 2020 года журнал поставил на пятое место в списке самых влиятельных женщин планеты.

Как сообщало Накануне.RU, недавно бывший вакцинолог фонда Гейтсов заявил об угрозе глобальной катастрофы здоровья из-за вакцинации против коронавируса.