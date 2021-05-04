Семь человек пострадали во время пожара в московской гостинице

Минувшей ночью в Москве тушили крупный пожар в одной из гостиниц.

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Как сообщили Накануне.RU в столичном ГУ МЧС, сегодня в 3 часа 27 минут поступил сигнал о пожаре в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, 26. Там находится отель "Вечный зов". Со слов администрации, на момент возгорания внутри были 305 человек.

Горение происходило на первом этаже и частично в коридоре. В ходе тушения удалось спасти всех, кто был в гостинице.

По данным ведомства, семеро пострадали, троим потребовались реанимационные действия. Благодаря усилиям находящихся на месте медицинских бригад один человек пришел в сознание.

Реанимация еще двоих продолжается. Как уточнили в МЧС, погибших нет.

В 4 часа 30 минут пожар был ликвидирован на площади в 100 кв.м. Причина возгорания сейчас устанавливается.