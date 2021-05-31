УГМК получила 2,7 млрд рублей за счет программы трансформации в первом квартале 2021 года

В УГМК подсчитали экономический эффект от реализации программы трансформации в первом квартале 2021 года. За первые три месяца текущего года коллективы предприятий разработали и успешно внедрили 237 инициатив, направленных на повышение производительности и сокращение затрат.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, девять предприятий УГМК совместно принесли компании дополнительно порядка 2,7 млрд рублей, перевыполнив план на 500 млн руб. Свой вклад внесли: Челябинский цинковый завод, "Сибирь-Полиметаллы", "Nova Цинк", "Кузбассразрезуголь" (филиалы Бачатский, Калтанский, Краснобродский и Талдинский), "Холдинг Кабельный Альянс" ("Электрокабель "Кольчугинский завод"), "Уралэлектромедь", Гайский ГОК, Учалинский ГОК и Среднеуральский медеплавильный завод.



Сотрудники, которые участвовали в разработке и реализации инициатив, получили дополнительные премии в размере пяти процентов от суммы достигнутого экономического эффекта. Размер премиального фонда составил 147,6 млн руб., премированы более 6,8 тыс. работников. Одну из самых внушительных с точки зрения экономического эффекта инициатив – 237,5 млн руб. – внедрили на филиале "Краснобродский угольный разрез" компании "Кузбассразрезуголь". Здесь удалось сократить простои, связанные с проведением планово-предупредительных работ. Для этого инженеры управления развития разработали два регламента: один – повышает мотивацию ремонтного персонала выполнять операции быстро и качественно, другой – оптимизирует процесс подготовки оборудования к остановке перед плановым ремонтом. Инициатива позволит увеличить фонд рабочего времени на 105 часов в год.