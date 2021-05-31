03 Июня 2021
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Общество Свердловская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Росприроднадзор требует от "ВСМПО-Ависма" 651 миллион за ущерб земле

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Свердловской области иск к российской корпорации "ВСМПО-Ависма" с требованием возместить ущерб от загрязнения почвы, сообщил ТАСС глава управления Роман Тужиков.

"По результатам плановой выездной проверки, проведенной управлением в отношении ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в июне-августе 2019 г., было установлено, что общество допустило порчу земель в результате своей деятельности как объекту охраны окружающей среды на земельном участке смежным с земельным участком, расположенным у северной границы города Верхняя Салда", - говорится в ответе руководителя управления на запрос агентства.

Речь в иске идёт о требовании компенсации в 651,6 млн руб.

Заседание назначено на 24 июня.

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Теги: ВСМПО-Ависма, суд, Росприроднадзор



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