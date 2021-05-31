В Нижневартовске появилась "Нефтяная качалка"

В Нижневартовске появился новый декоративный элемент. На пересечении улиц Авиаторов и Индустриальной установили арт-объект "Нефтяная качалка". Проект реализован при поддержке нефтяных предприятий нижневартовского региона, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Место установки выбрано не случайно, - рассказал заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Нижневартовска Сергей Лях. – "Качалка" украсила место пересечения крупнейших транспортных артерий города, можно сказать, ворота в город. Улица Авиаторов ведёт к воздушной гавани Нижневартовска, это одна из первых магистралей, которую видят гости нашего города. Улица Индустриальная соединяет город с региональными трассами. В дальнейшем мы планируем развивать этот объект, продумаем варианты благоустройства участка".

В процессе установки арт-объекта специалисты департамента ЖКХ администрации города получили от жителей множество положительных отзывов. Нижневартовск – столица всемирно известного месторождения нефти – Самотлор. Большое количество жителей и предприятий внесли свой вклад в разработку и развитие нефтяной жемчужины Западной Сибири. В 2021 году исполнилось 56 лет с момента начала добычи "черного золота" на Самотлоре.

Напомним, что в 2020 году в Нижневартовске был построен сквер Героев Самотлора. Установка нефтяного станка-качалки – продолжение нефтяной тематики в облике Нижневартовска.