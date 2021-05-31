Россия продлит запрет на полёты в Турцию

Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией, которое ранее действовало до 1 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на два источника, близких к оперштабу по противодействию коронавирусу.

До этого авиасообщение было закрыто до завтра, 1 июня. На какой именно срок продлевается запрет, не разглашается.

Напомним, самолёты перестали летать из России в Турцию и Танзанию из-за небезопасной ситуации с коронавирусом с 15 апреля. Исключение сделано для двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров пообещал открытие Египта, но с этим направлением у российских властей до сих пор никакой конкретики нет.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.