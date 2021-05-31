31 Мая 2021
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Происшествия Тюменская область
река Тура Тюмень набережная (2013) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области девочка отравилась крысиным ядом

Маленькая жительница Тюмени отравилась крысиным ядом, сообщили Накануне.RU на "Станции "Скорой помощи"" региона.

В 11.45 30 мая диспетчер "скорой помощи" приняла вызов от бабушки, которая сообщила, что её двухлетняя внучка нашла банку с крысиным ядом на балконе и, вероятно, часть успела съесть, и ей срочно нужна медицинская помощь.

Через 13 минут после поступления вызова медики проводили осмотр и оказывали экстренную помощь ребёнку: промыли желудок с помощью назогастрального зонда и госпитализировали в Областную клиническую больницу №2.

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Теги: крысиный яд, девочка, отравление



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