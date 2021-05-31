Тюменские фермеры получили гранты в рамках федеральной "Школы фермера"

31 мая в рамках второго этапа масштабного образовательного проекта "Школа фермера". Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов и заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут провели церемонию вручения грантов "Школы фермера" в 15 регионах страны для 45 слушателей.



В Тюмени торжественное мероприятие по вручению дипломов и грантов состоялось в ГАУ Северного Зауралья, при участии заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента АПК Владимира Чейметова, ректора аграрного университета Елены Бойко и директора Тюменского филиала Россельхозбанка Михаила Стебихова. Три гранта по 300 тысяч рублей получили Владимир Петренко, Сергей Зайцев и Владислав Байнозаров. Победители смогут направить средства на развитие хозяйств. Всего же от области в проекте участвовало 27 слушателей. Они проходили подготовку по направлениям "Молочное скотоводство" и "Овцеводство". Учебный курс состоял из теоретической и практической частей общей продолжительностью обучения около двух с половиной календарных месяцев.



В своей приветственной речи Владимир Николаевич отметил значимость проекта, для региона и поздравил всех выпускников с окончанием обучения и получением дипломов. "Потребность фермерских хозяйств в поддержке очень велика. И сегодня мы вручили сертификаты победителям, которые успешно прошли непростой конкурсный отбор", - отметил Владимир Николаевич.



"Наш университет рад участвовать в этом проекте. Мы готовы продолжить подготовку слушателей и в следующих волнах обучения. Мы намерены расширить спектр направлений подготовки обучающихся", - подчеркнула ректор аграрного университета Елена Бойко.



После сдачи экзаменов и зачетов слушатели курса защищали бизнес-план. Получив дипломы, они смогут начать собственное дело или продолжат развивать имеющиеся хозяйства.



Михаил Стебихов поздравил слушателей, акцентировав внимание на дальнейшем сотрудничестве. "Несмотря на окончание "Школы фермера", наши специалисты продолжат сопровождать выпускников. Они могут обратиться к нам по любому вопросу, и мы постараемся помочь с его решением. Хочу поблагодарить департамент АПК, аграрный Университет Северного Зауралья, практические площадки, в частности Племзавод "Сибирь" за совместную эффективную реализацию проекта", - подводя итоги, подчеркнул директор Тюменского филиала Россельхозбанка Михаил Стебихов.