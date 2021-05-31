Почти сутки шел по тундре: ямальские нефтяники спасли местного жителя

Сотрудники "Газпромнефть-Заполярья" помогли коренному жителю ЯНАО, который в поисках людей шел по тундре 23 часа. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, снегоход ямальца завяз в снегу.

22-летний Руслан, живущий в Ямальском районе, в 70 километрах от промысла, ехал за топливом. Застряв на полпути, после неудачных попыток самостоятельно вытащить транспорт ямалец решил идти за помощью до ближайшего Харасавэйского месторождения.

Работники "Газпромнефть-Заполярья" оказали молодому оленеводу медицинскую помощь, накормили и выдали теплую одежду. Затем нефтяники помогли вытащить застрявший снегоход, отбуксировали его на промысел и отремонтировали.

"В суровых условиях Крайнего Севера взаимовыручка становится еще более важной и ценной, а помогать попавшим в беду – это наш долг", – прокомментировали вахтовики "Газпромнефть-Заполярья".

Сейчас здоровью Руслана ничего не угрожает, он благополучно вернулся домой.