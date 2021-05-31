31 Мая 2021
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правосудие суд молоток приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

Украинский суд "отмазал" боевика от 7 лет тюрьмы

Апелляционный суд Одессы заменил приговор в виде семилетнего тюремного срока боевику Сергею Стерненко по один год условно. То есть по делу о похищении и пытках депутата Сергея Щербича в 2015 году он окончательно "отмазан".

Напомним, 23 февраля его приговорили 7 годам тюрьмы. В результате нацисты устроили массовые беспорядки под офисом президента, когда пострадали десятки полицейских. Позже они снова напали на офис президента, разрисовав его при бездействии полиции. Вскоре Стерненко отправили под домашний арест. Сегодня под зданием суда снова собрались нацисты, чтобы помочь суду принять "правильное" решение, что тот и сделал.

Показательно, что суд оставил в силе вину за похищение человека, но по ней истек срок давности, поэтому боевик освобожден от ответственности. Год условно ему дали за незаконное хранение боевого патрона.

"По факту это судимость за один патрон", – написал он.

В 2018 году Стерненко также зарезал человека. Но то, что не позволено "простым смертным", очевидно, разрешено нацистам.

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Теги: Украина, приговор



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