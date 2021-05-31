Писатель Минаев станет советником главы "Газпром-медиа" по контенту

Главный редактор Esquire, писатель Сергей Минаев будет работать советником главы холдинга "Газпром-медиа" Александра Жарова.

"Выхожу советником (Александра Александровича) Жарова по контенту и развитию диджитал-платформ ГПМХ. Круг полномочий предельно прост: советник - это тот, кто дает советы, когда их просят", - сообщил Минаев в своем Telegram-канале. Главредом журнала он также остается.

Минаев ранее уже работал на "Газпром-медиа" в лице телеканала НТВ: там у него было несколько ток-шоу.