В Челябинске выявили нарушения при благоустройстве территории стадиона "Центральный"

Техническая экспертиза выявили существенные отклонения от фактически оплаченных и принятых объемов работ при благоустройстве прилегающей территории стадиона "Центральный" в Челябинске.

Экспертиза проводилась сотрудниками ОБЭП по городу Челябинску, представителями контрольного управления Челябинской области и стадиона "Центральный". Она показала фактическое несоответствие проделанных работ тому, что заложено в проекте и оплачено из бюджета.

Были сделаны вырубки асфальтобетонного покрытия с разработкой нижележащих слоев из щебня. Как утверждают участники, первые же отборы проб показали существенные отклонения от фактически оплаченных и принятых объемов работ.

Напомним, в конце 2019 года между МБУ "Стадион "Центральный" и строительной компанией "АНН" был заключен контракт на выполнение капитального ремонта прилегающей территории стадиона. Цена контракта составила 35,6 млн руб. Выполнить работы подрядчик должен был до 31 августа 2020 г. Также был заключен контракт на выполнение работ по осуществлению строительного контроля с ООО "РУПР". В организации рассказали, что недостатки в работе подрядчика выявили уже в первые месяцы после начала работ. О выявленных недостатках компания сообщила заказчику.

Однако мер к подрядчику принято не было. Напротив, с ним продлили контракт сначала на два месяца, а потом до 31 декабря 2021 г. Сумма контракта при этом увеличивается с 35,6 до 39,2 млн руб. При этом специалисты стройконтроля получили от директора стадиона письмо о расторжении договора по соглашению сторон. Заказчик заключил соглашение на стройконтроль с новой организацией.

Специализированная проектная организация "АЗИМУТ ПРО" провела анализ достоверности составления актов выполненных работ. По данным ООО "РУПР", стоимость принятых у подрядчика работ с сентября по октябрь 2020 года оказались завышены более чем на 4,7 млн рублей по сравнению с расценками, указанными в сметной документации. ООО "РУПР" направило заявление в прокуратуру, следственный комитет, УМВД, Главное контрольное управление и в Контрольно-счетную палату Челябинской области.