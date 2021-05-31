СМИ: Дрон, управляемый искусственным интеллектом, впервые совершил убийство человека

СМИ со ссылкой на доклад ООН сообщают о первом (по крайней мере, первом зарегистрированном) случае атаки беспилотника на человека, в результате которой последний погиб. Дроном при этом никто не управлял – он находился в автономном режиме.

Речь идет об инциденте, произошедшем в марте 2020 года в Ливии. В докладе группы экспертов Совбеза ООН говорится, что "беспилотные летательные аппараты с летальными автономными системами вооружения" атаковали повстанцев без какого-либо участия человека-оператора.

Если приведенные в докладе данные окажутся правдивыми, это будет означать первый в истории человечества случай атаки роботов на людей.

"Убийца" родом из Турции: атаку вел дрон Kargu-2, который может управляться как людьми (с помощью бортовых камер), так и автономной системой с использованием искусственного интеллекта. Дрон является камикадзе: он подлетает достаточно близко к цели и взрывается. Сообщается, что повстанцы, никогда не сталкивавшиеся с подобной военной технологией, растерялись и не могли понять, как отступать.