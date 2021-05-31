В Белоруссии отложили предъявление обвинения Софии Сапеге

Следственные органы Белоруссии сегодня не предъявили, как ожидалось, обвинения гражданке России Софии Сапеге.

Как сообщил адвокат задержанной Александр Филанович, следственные действия продолжатся 1 июня.

Ранее минский суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги, пишет "Интерфакс".

Сообщалось о признании девушки в том, что она - редактор Тelegram-канала, который публикует личные данные белорусских силовиков. Видеозапись признания опубликовали Telegram-каналы.

Сапега находится в СИЗО КГБ Белоруссии, срок ее содержания под стражей продлен на два месяца. Адвокат россиянки Александр Филанович сообщил агентству Sputnik Беларусь, что не может сказать, по какой статье задержали девушку, так как с него взяли подписку о неразглашении.

Россиянка была задержана в Минске 23 мая вместе с главредом NEXTA Романом Протасевичем. Когда самолет, на котором они летели, находился над Белоруссией, поступил сигнал о его минировании.