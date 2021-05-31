На Южном Урале замначальника отдела промышленного предприятия подозревают в коммерческом подкупе

В Челябинской области заместителя начальника отдела промышленного предприятия подозревают в коммерческом подкупе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2014-2015 гг. подозреваемая получила более 304 тыс. руб. от представителя коммерческой организации. За эти деньги она должна была оказать покровительство при заключении договоров на выполнение работ.

В ближайшее время сотруднице предприятия будет предъявлено обвинение.