31 Мая 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: parnuxa.16mb.com

На Южном Урале замначальника отдела промышленного предприятия подозревают в коммерческом подкупе

В Челябинской области заместителя начальника отдела промышленного предприятия подозревают в коммерческом подкупе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2014-2015 гг. подозреваемая получила более 304 тыс. руб. от представителя коммерческой организации. За эти деньги она должна была оказать покровительство при заключении договоров на выполнение работ.

В ближайшее время сотруднице предприятия будет предъявлено обвинение.

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Теги: коммерческий подкуп, СК, предприятие, уголовное дело,



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