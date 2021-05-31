31 Мая 2021
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Общество Свердловская область
ЦПКиО им. Маяковского (2014) | Фото: Накануне.RU

Павел Зубакин назначен новым руководителем ЦПКиО в Екатеринбурге

Заместитель директора парка им. Маяковского в Екатеринбурге по общим вопросам Павел Зубакин назначен новым руководителем ЦПКиО вместо ушедшей с должности Екатерины Кейльман. Об этом в своем Instagram рассказал глава города Алексей Орлов, отметив, что данную кандидатуру предложила сама экс-директор парка. Зубакин вступает в новую должность с 1 июня.

"Весной я побывал в парке Маяковского и, как и большинство горожан, был приятно удивлен переменами. ЦПКиО действительно стал излюбленным местом отдыха екатеринбуржцев. И очень хотелось бы, чтобы к 300-летию Екатеринбурга большая часть работ в парке Маяковского была выполнена", - пишет градоначальник.

По его словам, парку есть куда расти и его территория должна развиваться. При этом Орлов отметил, что горожанам не нужно беспокоиться, поскольку положительные начинания бывшего директора будут продолжены.

"Желаю парку нового чудесного этапа развития! Екатеринбург это заслужил!", - прокомментировала новость Кейльман

Директор ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге Екатерина Кейльман объявила о своем уходе с должности с 1 июня. По ее словам, решение было принято еще в марте и причин для этого было много. Основной же стали "неуместные бюрократические интриги".

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Теги: Кельман, Орлов, Зубакин, ЦПКиО, директор



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