Бузова грозит судом СМИ, написавшим о ее "пьяном" концерте в Волгограде

Телеведущая Ольга Бузова намерена подать в суд на СМИ, которые сообщили о ее "нетрезвом" выступлении на концерте в Волгограде. 35-летняя артистка заявила, что не считает сорванным представление, которое дала на Волге. Все обвинения она называет спланированным "заказом", цель которого – сорвать подписание важного для Ольги контракта.

Напомним, ранее в сети появились публикации о концерте Бузовой в одном из парков Волгограда. Сообщалось, что артистка не брезговала нецензурной бранью, вела себя странно, ее пошатывало, на сцену вышла с опозданием, а потом еще и быстро ушла с нее, оставив вместо себя подтанцовку. Многие пользователи выкладывали в соцсети визуальные доказательства. Но Бузова с такой версией не согласна.

"Это полный бред. Я уже привыкла, что обо мне постоянно что-то придумывают. То я якобы прошу омаров на завтрак, то якобы кальяны, то элитный алкоголь... Этого всего нет. В моей гримерке есть только вода без газа, докторская колбаса и полотенца. Сейчас мой юрист уже занимается этим вопросом. Я думаю, что мы подадим в суд на эти СМИ, разместившие порочащую и лживую информацию обо мне. Как мне сообщили, это был специально заказанный материал, чтобы сорвать мне подписание контракта. По поводу моего ухода со сцены — я покинула ее на несколько минут только для того, чтобы сменить костюм", - цитирует Бузову издание Super.

Напомним, в 2019 году подобный инцидент произошел в Самаре. На городском празднике пригласили выступить Диму Билана. Во время концерта тот вел себя неадекватно, чем разозлил горожан. Они начали писать гневные комментарии в соцсетях, мол, артист был пьян. Билан отнекиваться не стал и повинился перед жителями Самары, потом приехал и дал уже нормальный концерт, а также сделал щедрые пожертвования в пользу самарской детской больницы, в итоге горожане прониклись к певцу и простили его.