31 Мая 2021
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Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

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Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Жители Екатеринбурга могут привиться от коронавируса на трамвайной остановке

Впервые в Екатеринбурге мобильный пункт вакцинации от COVID-19 открывается на трамвайной остановке. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Кроме того, завтра горожане смогут сами выбрать вакцину для прививки: "Спутник V" или "ЭпиВакКорона".

Предварительный осмотр врача обязателен. Вакцинация будет проходить с 9.30 до 17.00 на конечной остановке "ЦПКиО". Там же горожане смогут увидеть два вагона маршрута №3 и №21 со словами благодарности врачам "Спасибо, доктор!", которые выпустило МУП "Гортранс".

Напомним, что до первых чисел июня жители Екатеринбурга могут посетить рекордные для города 16 выездных пунктов вакцинации, которые расположены в местах наиболее высокого скопления людей.

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Теги: Екатеринбург, трамвай, остановка, вакцинация, коронавирус



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