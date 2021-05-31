Жители Екатеринбурга могут привиться от коронавируса на трамвайной остановке

Впервые в Екатеринбурге мобильный пункт вакцинации от COVID-19 открывается на трамвайной остановке. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Кроме того, завтра горожане смогут сами выбрать вакцину для прививки: "Спутник V" или "ЭпиВакКорона".

Предварительный осмотр врача обязателен. Вакцинация будет проходить с 9.30 до 17.00 на конечной остановке "ЦПКиО". Там же горожане смогут увидеть два вагона маршрута №3 и №21 со словами благодарности врачам "Спасибо, доктор!", которые выпустило МУП "Гортранс".

Напомним, что до первых чисел июня жители Екатеринбурга могут посетить рекордные для города 16 выездных пунктов вакцинации, которые расположены в местах наиболее высокого скопления людей.