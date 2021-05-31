В Челябинске на территории университета нашли артиллерийский снаряд
В Челябинске на территории Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета обнаружили артиллерийский снаряд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.
Снаряд нашли при проведении строительных работ во внутреннем дворе вуза. Установлено, что это 125-миллиметровый артиллерийский снаряд без взрывателя и взрывного устройства. Угрозы он не представлял.
Снаряд передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.