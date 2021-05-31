31 Мая 2021
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Общество За рубежом
Таиланд туризм (2016) | Фото: orandatour.ru

Пхукет откроется для вакцинированных туристов с 1 июля

Правительство Таиланда одобрило план по открытию Пхукета с 1 июля для вакцинированных против COVID-19 туристов, сообщает АТОР. Они смогут отдыхать на острове без двухнедельного карантина.

Вакцина должна быть одобрена ВОЗ или правительством стран, из которых прибывают туристы. Теоретически, согласно этому определению, в этот список входит и "Спутник V", отмечает Ассоциация туроператоров.

Несмотря на прививку, путешественникам при въезде придется предоставить отрицательный ПЦР-тест, полученный за 72 часа до вылета, визу и сертификат въезда COE, а также установить приложение "Таиланд Плюс".

О том, что власти популярных среди туристов тайских курортов Пхукет и Самуи представили план по открытию въезда для зарубежных гостей, стало известно в марте.

Как сообщалось, власти Таиланда планируют массовый прием туристов в апреле—июне следующего года, после того как будет проведена общая вакцинация от COVID-19. При этом планируется разрешать въезд "долгосрочным" туристам, которые могут остаться на самоизоляцию на две-три недели.

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Теги: пхукет, туристы, вакцина



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