"Важная часть построения парламентаризма и шанс для коренных народов". Как и чем закончилось в Югре предварительное голосование "ЕР"

В Югре завершилось предварительное голосование "Единой России". Свои голоса отдали 18% избирателей – на участки пришли 200 тыс. югорчан. Эксперты отмечают, что голосование прошло без нарушений, и оспорить его итоги трудно: заявиться и участвовать, как и проголосовать, мог любой. При этом такой результат говорит не только о том, что жителям автономии не всё равно, кто будет представлять их в той или иной думе, а ещё и о серьёзной организации процесса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в Югре на 365 мандатов выдвинуто 1 тыс. 136 человек, конкурентность составила больше трех человек на место, а на роль кандидатов Государственной думы претендует более 30 человек на место. Это одна из самых больших выборных кампаний, которые на сегодняшний день проводятся в Российской Федерации.

Секретарь регионального отделения "Единой России", председатель окружной думы Борис Хохряков, подводя итоги голосования во время брифинга, заявил, что конкурс на праймериз составил три кандидата на место.

"Процедура – смешанная: электронная и на счётных участках. В первом случае голосование шло 24-30 мая. По предварительным данным, этим способом воспользовались 80 тыс. избирателей, то есть 7% избирателей. Очно 30 мая пришли 125 тыс. избирателей, то есть 11% от общего числа тех, кто имеет право голоса. Всего проголосовали более 200 тыс. избирателей или 19% от их общего числа. Впервые в Югре предварительное голосование прошло столь масштабно. Это результат серьёзной работы кандидатов, отделения партии, журналистов, которые объясняли ход голосования и суть", - сказал Хохряков.

Лидируют в Госдуму по 222 округу действующий депутат Павел Завальный, по 223 – замглавы Югры и бывший мэр Сургута Вадим Шувалов, по партийным спискам, помимо Завального, - Василий Филипенко и Ольга Ануфриева. Окончательные итоги, по словам Хохрякова, подведут 1 июня.

Отметим, избиратели активно голосовали как электронно, так и очно.

"Электронно проголосовать не удалось, поэтому с утра пришла на участок. Считаю своим долгом проголосовать и поддержать определенных кандидатов. С выбором я определилась заранее, потому что знаю их по делам, по той помощи, которую они постоянно оказывают городу. Призываю всех не оставаться в стороне", - сказала избиратель города Радужный Светлана.

В Ханты-Мансийске избиратели активно начали приходить на участки к середине дня.

"Участок открылся вовремя, в 8.00 явка была не очень большая – всё-таки помешал дождь. Но ближе к обеду жители Ханты-Мансийска стали приходить на счётный участок активнее. В основном, голосовали жители пожилого возраста. Всех, кто приходил, мы проверяем по базе зарегистрированных на едином портале голосования. Естественно, если они там зарегистрировались и не смогли по какой-то причине проголосовать, мы им помогаем это сделать. Избиратели, которые не зарегистрированы, голосуют с помощью бюллетеней", - отметил член избирательной комиссии города Ханты-Мансийска Сергей Мамичев.

Голосовали как рядовые горожане, так и представители власти. Например, депутат окружной думы Владислав Фоменко в центре культуры "Нефтяник" Лангепаса проголосовал за местных кандидатов, так как входит в список голосующих в статусе выборщика.

"Практика предварительного голосования используется уже несколько лет. Процедура доказала свою эффективность: она помогает определить кандидатов от партии, которым больше всего доверяют люди. Победители предварительного голосования примут участие в основной избирательной кампании", - поделился мнением у себя на страницах в социальных сетях Владислав Фоменко.

Солидарна с ним и глава Нефтеюганского района Галина Лапковская. К слову, возглавляемый ею муниципалитет, по данным регионального отделения партии, стал одним из лидеров по количеству проголосовавших.

""Единая Россия" – единственная партия, которая проводит данную процедуру. И я считаю, что это верное решение. Потому что предварительное голосование позволит отобрать лучших кандидатов для последующего их участия в основных выборах осенью этого года", – сказала Лапковская.

Депутат думы Югры Александр Новьяхов в разговоре с Накануне.RU отметил, что 19% проголосовавших – серьёзный, внушительный результат.

"Этот результат говорит о хорошей организации голосования. Можно говорить о легитимности праймериз. Интересно, что предварительное голосование – единственная возможность представителей коренных народов поучаствовать в выборах. Мы знаем предварительные итоги, представители коренных народов победили на Чукотке, Камчатке, в Красноярском крае. Не учитывается ни партийный стаж, ни другие показатели. То есть любой человек может воспользоваться окном возможностей. Предварительное голосование – один из важнейших элементов построения парламентаризма в России", - сказал Новьюхов.

Руководитель Ханты-Мансийского регионального отделения Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" Кирилл Медведев рассказал журналисту агентства, что электронная форма голосования хорошо зарекомендовала себя в "эпоху коронавируса" – почти половина тех, кто высказался, проголосовали именно электронно.

"Наша партия открыта, кандидатов выбирает честно, перед людьми. Процесс легитимен, 1 июня мы подведём итоги. Много молодёжи заявилось на предварительное голосование: возраст почти половины участников – до 35 лет. Праймериз – единственная открытая политическая площадка, где свои возможности может попробовать любой гражданин России, а потом уже принять решение о том, идти ли в большую политику. Площадка предварительного голосования себя хорошо зарекомендовала", - сказал Медведев Накануне.RU.

Политолог Александр Безделов в разговоре с Накануне.RU отметил, что такой результат голосования – высокий и легитимный. "Прошла репетиция перед сентябрьским голосованием. Такой высокий результат свидетельствует о серьёзной подготовке к работе. Партия смогла мобилизовать сторонников", - сказал Безделов.