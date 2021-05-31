31 Мая 2021
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Политика В России
Юлия Волкова (2017) | Фото:instagram.com/official_juliavolkova

"Татушка" проиграла, Бутина – выиграла: в регионах подводят итоги праймериз "ЕР"

В столице и регионах подводят итоги партийных праймериз "Единой России". По данным организаторов предварительного голосования, в нем приняли участие почти 12 млн россиян, они выбирали из 5,5 тыс. кандидатов, претендующих на возможность представлять "ЕР" как на выборах в Госдуму, так и на местных выборах разного уровня.

Как обычно, в праймериз участвовали не только действующие депутаты, чиновники и "общественники", но и медийные личности. Так, в Москве в десятку лидеров на предварительном голосовании за кандидатов в депутаты Госдумы вошел актер Владимир Машков.

А вот экс-участница дуэта "Тату" Юлия Волкова, по предварительным данным, проигрывает праймериз в Ивановской области. Ее участие с самого начала многие наблюдатели называли сомнительным: ни к политике, ни к Ивановской области Волкова отношения не имеет, к тому же ее кампания была максимально кринжовым, как говорят в сети.

А вот журналистка RT Мария Бутина, отсидевшая год в американской тюрьме, похоже, имеет все шансы представить "Единую Россию" на выборах в Госдуму в Кировской области. Бутина, правда, к Вятке, как и Волкова – к Иваново, никакого отношения не имеет, но в Instagram пишет: "Я уже начала знакомиться с Кировской областью, успела посетить Киров, Нолинск, Слободской, Вятские Поляны, Уржум". Ранее Бутина сообщала, что будет развивать молодежные арт-пространства, которые, по ее мнению, можно возводить на месте бывших СИЗО.

"Поскольку на выборах в Госдуму половина мест идет по одномандатным округам, а "Единая Россия", получая около 55% по списку, забирает более 80% мест по одномандатным округам, то получается, что именно на праймериз определились более 40% персоналий, кто будет депутатом Госдумы в будущем созыве" - приводит Infox мнение политолога Сергея Маркова.

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Теги: праймериз, единая россия, кандидаты, мария бутина, юлия волкова



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