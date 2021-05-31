"Химмашевского стрелка" отправили на два месяца под стражу

Экс-полицейскому Сергею Болкову, устроившему стрельбу из балкона квартиры в Екатеринбурге, назначили меру пресечения.

Как передает корреспондент Накануне.RU Чкаловский районный суд отправил 48-летнего мужчину на два месяца под стражу.

Суд учел, что Болков злоупотребляет спиртными напитками и может скрыться от правосудия.

При этом ему переквалифицировали статью с "покушения на малолетнего" и с "покушения на сотрудника правоохранительных органов" на "покушение на двух лиц".

Напомним, что вечером 30 мая 48-летний житель Екатеринбурга открыл стрельбу с балкона своей квартиры по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина. В результате этого пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов, у обоих огнестрельные ранения.