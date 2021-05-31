31 Мая 2021
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Экономика Санкт-Петербург
залив островов, финский залив, лп (2021) | Фото: zinger-development.ru

«Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» представят на ПМЭФ проект «Залив островов»

В первых числах июня пройдет Петербургский международный экономический форум. На мероприятии будут представлены разнообразные проекты, направленные на развитие Северной столицы. Среди таких проектов – «Залив островов», подготовленный компаниями «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент».

В рамках проекта планируется возведение искусственного намывного острова площадью 200 гектаров в пяти километрах от «Лахта-центра». На территории острова будут располагаться жилые комплексы, а также коммерческие и социально-культурные объекты. Кроме того, «Залив островов» позиционируется как экологичный проект: территория острова будет свободна от автотранспорта, вместо которого будут предложены альтернативы – велосипеды, трамваи и персональный электрический транспорт. Возведенные высотные здания будут облагорожены вертикальными садами и «зелеными крышами».

Технологии намыва, которые планируется использовать для создания острова, уже долгое время успешно применяются во всем мире. По такой технологии намыто 40% территории современных Нидерландов и треть прибрежных территорий Японии.

залив островов, финский залив, лп(2021)|Фото: zinger-development.ru

Авторами проекта «Залив островов» выступают специалисты студии «10 Design» - международного объединения профессиональных архитекторов, градостроителей, проектировщиков ландшафта и дизайнеров интерьера.

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Теги: пмэф, мегалайн, зингер девеломент, залив островов, лахта-центр



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