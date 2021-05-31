Супруги из Екатеринбурга могут сесть на 10 лет за убийство опекаемого ребенка

Гособвинение запросило в суде девять лет исправительной колонии общего режима для екатеринбурженки, обвиняемой в нанесении смертельных ран опекаемому ребенку. По этому же обвинению гособвинитель запросил девять лет и 11 месяцев исправительной колонии общего режима для ее супруга.

"Государственный обвинитель попросил суд назначить женщине-опекуну в качестве наказания девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ее супругу – девять лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Инцидент произошел в июле 2018 г. в Екатеринбурге в квартире по ул. Колхозников. Супруги находились дома со своими детьми и мальчиком 2011 г.р., который временно проживал с обвиняемыми. Установлено, что супруги изначально испытывали к ребенку личную неприязнь из-за непослушания. Ночью они нанесли мальчику множество ударов в область головы, шеи, туловища и конечностей руками, ногами и твердыми предметами. На теле ребенка осталось множество ран и ссадин, также он получил закрытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся отеком головного мозга, которая стала причиной смерти на месте преступления.

Присяжные заседатели Чкаловского районного суда на основании доказательств, представленных государственными обвинителями, провозгласили обвинительный вердикт в отношении обвиняемых. Согласно ему, супруги не заслуживают снисхождения. Оглашение приговора состоится 1 июня 2021 г.