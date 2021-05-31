Володин поддержал Белоусова: "Госдума примет меры относительно металлургов"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не только поддержал инициативу первого вице-премьера Андрея Белоусова по увеличению налогов для металлургов, но и пообещал уже на предстоящей неделе выработать для этого законодательную основу.

"Мы говорили о том, что стоимость металла выросла от 50% и выше. На кровельное железо и другие металлические изделия – еще больший рост. Это повлекло дополнительные расходы наших граждан, государства. Сказалось в том числе на стоимости жилья в новостройках. Правильно высказался по этой ситуации первый вице-премьер Белоусов", - пишет Володин в Telegram-канале.

"Со своей стороны Государственная Дума в течение недели выработает предложения - они могут быть разные. Но совершенно очевидно, что недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растет цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая за чей счет", - добавил спикер.

Он обвинил в недоработках ФАС и Минэкономразвития, которые еще месяц назад должны были внести предложения для остановки роста цен.