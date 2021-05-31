Вынесен приговор участникам громкой перестрелки в "Москва-Сити"

Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу о громкой перестрелке в башне "Око" на территории комплекса "Москва-Сити" в 2017 году.

Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов получили по 15 и 16 лет колонии строгого режима, сообщает "Интерфакс".

Обоих подсудимых присяжные признали виновными. Первому обвинение просило дать 19,5 лет, второму – 18,5 лет. Помимо этого, сторона обвинения также запросила 1 млн руб. штрафа.

Напомним, в ноябре 2017 года между личными охранниками предпринимателя Гавриила Юшваева, охранниками и сотрудниками Росгвардии вспыхнула ссора, которая закончилась стрельбой. Был убит один человек и ранены пятеро. Зачинщиками конфликта следствие считает телохранителей Юшваева.

В суде по делу о перестрелке в качестве свидетеля выступил российский хоккеист Павел Буре, находившийся в тот вечер среди гостей.