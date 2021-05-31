Путин ездит на Aurus и как пассажир, и как водитель

Владимир Путин сегодня в дистанционном режиме открыл серийное производство автомобилей Aurus в татарстанской Елабуге. На месте завод открывали министр промышленности и торговли Денис Мантуров и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Президент выразил уверенность в том, что машины представительского класса будут пользоваться спросом. Он высоко оценил их качество и добавил, что сам ездит на Aurus, причем не только в качестве пассажира: "Я езжу на таких машинах, и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам".

В Елабуге будут производиться автомобили Aurus Senat, первые машины будут отгружены в июне. В базовой комплектации машина стоит 18 млн руб. Продажи ведутся в Москве, до конца года откроется дилерский центр в Петербурге, рассматривается также возможность запуска продаж в Сочи, Казани и Екатеринбурге. В перспективе планируется продавать Aurus также в Китае и Западной Европе.