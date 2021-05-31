В Прикамье бизнесмен судится с бывшим руководством "Амкара" из-за дорогих контрактов

В Прикамье индивидуальный предприниматель Сергей Базанов обратился в арбитражный суд края с иском к экс-руководству футбольного клуба "Амкар", сообщает "Ъ".

Бизнесмен пытается привлечь к субсидиарной ответственности экс-президента "Амкара" Геннадия Шилова, бывших директоров организации Валерия Засульского и Игоря Резвухина, депутатов краевого парламента Армена Гарсляна, Николая Благова и Игоря Папкова, председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края Геннадия Тушнолобова и бывшего министра спорта региона Павла Ляха.

Истец пытается взыскать с них солидарно 65 млн руб., $550 тыс и 24 тыс евро в пользу клуба. С Геннадия Шилова истец просит взыскать 359 млн руб.

Сообщается, что истец обвиняет членов правления в том, что они заключали контракты с тренерами и футболистами по неоправданно большим ценам, несмотря на то, что клуб уже испытывал финансовые трудности. По мнению Базанова, именно эти кабальные сделки привели к банкротству клуба.

Отдельные требования к Геннадию Шилову, по словам юриста истца, обусловлены тем, что он своевременно не обратился с заявлением о признании клуба банкротом. Представители ответчиков возражали против удовлетворения требований. Налоговая поддержала заявление Сергея Базанова.

Следующее заседание по делу намечено на 30 июня. Суд постановил привлечь к делу в качестве третьих лиц региональное минспорта и правительство Пермского края в лице администрации губернатора.

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября 2018 г. иск удовлетворил.

7 августа 2020 г. "Амкар" был возрожден. Бренд спортивного коллектива был передан действующей футбольной команде "Академия".

Бывший главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что готов вернуться в возрожденный клуб только в качестве консультанта.