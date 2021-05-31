31 Мая 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
водка, алкоголь, спиртное (2018) | Фото: Pixabay

В Березниках проводится проверка из-за врача-хирурга, напившегося на рабочем месте

В краевой больнице имени Е.А. Вагнера в Березниках проходит проверка из-за врача хирургического стационара, который напился до бессознательного состояния. Об этом сообщает "КП Пермь".

В распоряжении издания оказалась видеозапись, на которой мужчина в медицинской одежде лежит на диване, уткнувшись в спинку. Ему задают вопросы, но он не реагирует, только что-то бормочет. На следующих кадрах, доктор нашел в себе силы и сел на стул, его качает, а на столе стоит пустая бутылка водки.

Видео прислали пациенты. Родственники пожилой женщины, лежащей в больнице в тяжелом состоянии с ожогами, приехали к ней. 30 мая женщине должны были сделать перевязку под наркозом, но в назначенное время процедуру не начали. Прошло два часа, родные забеспокоились, к тому же в приемное отделение стали поступать новые пациенты и их никто не принимал. Терпение родственников кончились, они зашли в кабинет и увидели спящего пьяного врача.

Родственники обратились в прокуратуру, в самой больнице начата проверка. Врач отстранен от работы. С него будут запрошены объяснения и применены меры дисциплинарного воздействия с последующим увольнением.

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Теги: врач, хирург, больница имени вагнера, опьянение



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